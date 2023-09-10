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مقتل شخصين بتحطم طائرة في هنغاريا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأحد، بتحطم طائرة أثناء عرض جوي في هنغاريا، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها وإصابة 4 آخرين على الأرض.
وأوضحت الوكالة، أن الحادث الذي أدى لمقتل شخصين وقع في مطار زيكيسفيرفار، على بعد 70 كيلومترا من بودابست.
وبدورها، قالت وكالة "نوفوستي" :"بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب آخر على متن الطائرة، وقد لقيا مصرعهما معا بشكل مأساوي على الفور".