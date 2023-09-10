مقتل شخصين بتحطم طائرة في هنغاريا

الساعة 09:17 م|10 سبتمبر 2023
تحطم طائرة في هنغاريا
تحطم طائرة في هنغاريا

فلسطين اليوم

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأحد، بتحطم طائرة أثناء عرض جوي في هنغاريا، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها وإصابة 4 آخرين على الأرض.

وأوضحت الوكالة، أن الحادث الذي أدى لمقتل شخصين وقع في مطار زيكيسفيرفار، على بعد 70 كيلومترا من بودابست.

وبدورها، قالت وكالة "نوفوستي" :"بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب آخر على متن الطائرة، وقد لقيا مصرعهما معا بشكل مأساوي على الفور".

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