زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيد في بحر رفح

فلسطين اليوم

أطلقت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 10-9-2023، النار تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا: "إن الزوارق الحربية في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين، وأجبرتهم على المغادرة.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين في عرض بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم من خلال مهنة الصيد.