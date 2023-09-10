إصابة 4 مستوطنين رشقاً بالحجارة شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

اعترفت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد 10-9-2023، بإصابة 4 مستوطنين وتضرر 10 سيارات رشقاً بالحجارة في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

وقالت المصادر العبرية: "إصابة 4 مستوطنين وتضرر 10 مركبات وحافلة على الأقل جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية".

ويُشار إلى أن بلدة عزون تشهد بشكل مستمر مواجهات بين المستوطنين والشبان الذين يتصدون لاعتداءتهم والتي تهدف للسيطرة على أراضي المواطنين في المنطقة.