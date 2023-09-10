ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر بالمغرب لـ 2122

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، الجمعة الماضية، إلى 2122، إضافة إلى 2421 جريحا.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد 10-9-2023، أن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.

وقالت الوزارة: "إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورزازات، وأزيلال، وأكادير إداوتنان، والدار البيضاء الكبرى، واليوسفية، وتنغير".

وشددت على تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة.