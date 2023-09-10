رئيس "الموساد" يهدد إيران

فلسطين اليوم

هدد رئيس ما يُعرف برئيس جهاز "الموساد الإسرائيلي"، ديفيد برنياع، اليوم الأحد 10-9-2023، الجمهورية الإسلامية في إيران.

ونقل مراسل إذاعة جيش الاحتلال، دورون كدوش، عن برنياع تهديده لإيران قوله: "لقد حان الوقت لفرض ثمن على إيران بطريقة مختلفة". بحسب قوله.

وبحسب المراسل كدوش، فقد أطلق برنياع تهديداته ضد إيران بما في ذلك استهداف قادة إيرانيين في العمق الإيراني وفي قلب طهران. وفق قول الأخير.

وزعم رئيس "الموساد" :"إن "الموساد" أحبط 27 مخططا إيرانيا لتنفيذ هجمات ضد "إسرائيليين" وأهداف "إسرائيلية" حول العالم. وفق زعمه.

كما قال برنياع :"إيران كانت لديها نية أن تبيع لروسيا ليس فقط طائرات مسيرة بل صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، زاعما أنه تم إحباط الصفقة".

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال يتهم إيران بالوقوف خلف تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، وهو ما يربك حسابات الاحتلال لموقع الضفة الاستراتيجي وقربه من وسط الكيان، وأن تغيير الوضع فيها لصالح المقاومة سيكون له تأثير كبير "إسرائيل".