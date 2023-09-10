نشوب خلاف بين نتنياهو وبن غفير.. لهذا السبب..!

فلسطين اليوم

نشب خلاف بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن القومي" ايتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد 10-9-2023، على خلفية نية الأخير تشديد الإجراءات والعقوبات على الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب مصادر عبرية رفيعة المستوى، فقد قال نتنياهو لـ "بن غفير" خلال نقاش دار بينهما اليوم: لن أسمح بتشديد ظروف المعتقلين الفلسطينيين، وهذا سيدفع للتصعيد". بحسب قوله.

ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية: "إن نتنياهو رفض طلب بن غفير بتشديد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين بدعوى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد كبير بالمنطقة". وفق قولها.

ويسعى المتطرف بن غفير لفرض إجراءات عقابية جديدة بحق الأسرى في السجون في إطار خطته الإجرامية بحقهم، فيما يعارض نتنياهو ذلك ويعتبر أن ذلك قد يقود للتصعيد.

ويُشار إلى أنه منذ انضمامه لحكومة الاحتلال، يسعى بن غفير لتضييق الخناق أكثر على الأسرى الفلسطينيين، وفرض عقوبات جديدة تمس حياتهم اليومية، أبرزها تقليص مدة الاستراحة بساحة السجن، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في مطعم السجن.. وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون.