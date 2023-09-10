زلزال المغرب: هل تنبأ الخبير الهولندي المثير للجدل بحدوثه..؟

فلسطين اليوم

عاد اسم خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إلى الظهور مجددا، بعد الزلزال المدمر في المغرب، والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

هوغربيتس زعم مجددا أنه تبنأ بوقوع زلزال مراكش، بعد مزاعمه السابقة بالتنبؤ بوقوع زلزال تركيا وسوريا، في شباط/ فبراير الماضي.

واستند هوغربيتس في ادعائه الجديد، على تغريدة نشرها قبل زلزال المغرب بثلاثة أيام، تحدث فيها عن وجوب الاستعداد لزلزال غرب البرتغال، يتأثر منه سكان إسبانيا وإيطاليا.

وأوضح أنه تم تحديد المنطقة المتأثرة بالزلزال منذ 30 آب/ أغسطس بسبب التقلبات الجوية الواضحة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي مؤشرات مهمة لتوقع حدوث الهزات الأرضية والزلازل.

وأثارت تنبؤات الخبير الهولندي جدلا، إذ شكك معلقون في تغريداته، فيما دعا آخرون إلى الأخذ بها بعين الاعتبار.