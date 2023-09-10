فلسطين اليوم

في بيتها الخاص الواقع "بحارة الشوربجي" بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، تجتمع المواطنة أمل الشوربجي بعشرات الأطفال وامهاتهم وجداتهم، يحفظون ما يتيسر لهم من آيات القرآن الكريم.

الشوربجي، التي تحدثت لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" قالت: "إن فكرة جمع هؤلاء الأطفال في منزل ابني لتحفيظ القرآن الكريم كانت نابعة من حرصي على هؤلاء الأطفال، ومنعاً للهوهم في الشوارع، فكان هذا المركز وسيلة أمامي لتعليمهم القرآن الكريم وتحفيظهم إياه".

ونوهت الى أن الهدف من تحويل منزلها الى مركز لتحفيظ القرآن كان بالأساس عدم وجود دافعية لدى هؤلاء الأطفال للذهاب الى المسجد، فكان هذا المنزل مشجعاً لهم لكي يتعلموا آيات القرآن الكريم، وحفظ آياته، حيث يزداد العدد من يوم لآخر.

وللعام الثاني على التوالي، ما زالت الشوربجي تستقبل في بيتها عشرات الأشبال والزهرات، الذين يأتون لحفظ القرآن، ولم يقف المشروع عند هذا الحد، بل بدأت أمهات وجدات هؤلاء الأطفال بالحضور الى مركز التحفيظ ويحفظن معهم القرآن الكريم.

ولفتت الى أن مركز التحفيظ هذا مجاني خالصاً لوجه الله عز وجل، ولا تطلب من أي احد أي دعم أو مساعدة، الا انها أشارت الى أن المكان يحتاج بعض الكراسي والمصاحف والمراوح في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الى أنه تم عقد جلسات دعوية متعددة خلال شهر رمضان، ويتم تنظيم جلسات أخرى في ايام محددة من الأسبوع، حيث يستضيف المركز عددا من الداعيات اللاتي يأتين لإعطاء دروس الوعظ والإرشاد للأطفال والنساء الذين يترددون على المركز.

وبدأت الشوربجي منذ اسبوعين بتنظيم مقرأة قرآن للأطفال والنساء، وبسبب كثرة العدد فقد تم تقسيم الايام بين الأطفال و الامهات، كما تقول.

















































