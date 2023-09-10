لأول مرة: وفد "إسرائيلي" في السعودية

فلسطين اليوم

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 10/9/2023، عن وصول وفد حكومي رسمي إلى المملكة العربية السعودية.

وسيشارك وفد دولة الاحتلال، الأول من نوعه، في مؤتمر تنظمه منظمة "اليونسكو" في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لذات المصدر، فإن الوفد المكون من ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، لا يضم أي وزير من حكومة بنيامين نتنياهو، رغم أنه كان من المفترض أن يحضره وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير التعليم يؤاف كيش.

ولفتت إلى أن السعودية رفضت منح تأشيرات للوزيرين الإسرائيليين، واللذين بدورهما اعتذرا عن الحضور بطلب أميركي لمنع تخريب جهود الاتصالات مع السعودية لتطبيع العلاقات.