فلسطين اليوم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023- متى ينتهي الصيف عام 2023- مع الشعور بالحر الشديد العام الحالي الذي اجتاح العالم أيام عديدة، يسأل كثيرون عبر محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023- متى ينتهي الصيف عام 2023، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تذكير المواطنين بموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، وبدء التوقيت الشتوي للعام الحالي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023- متى ينتهي الصيف عام 2023

والعمل بالتوقيت الصيفي بدأ من فجر السبت 29-4-2023، في دولة فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة للأمام.

وكما العادة حدث إرباك لدى المواطنين لحظة تقديم الساعة؛ على الرغم من تذكير المواطنين بتغيير التوقيت الصيفي حتى يتسنى للمواطنين عدم التأخر على أعمالهم.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023- متى ينتهي الصيف عام 2023





موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2024

السنة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي

2023م 25/3_____ 28/10

2024م 30/3_____ 26/10

2025م 29/3 ____25/10

2026م 28/3____ 24/10

موعد التوانتهاء التوقيت الصيفي في فلسطين

وفي فلسطين فقد حددت الحكومة، موعد بدء العمل بـ التوقيت الشتوي في فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة)، للعام الميلادي 2023.

وقالت الحكومة إن العمل بالتوقيت الشتوي يبدء نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10).

ويأتي تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين إلى التوقيت الشتوي في نهاية فصل الصيف، وبدء فصل الشتاء، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة.

وكانت أعلنت الحكومة الفلسطينية في جلستها رقم (172) بتاريخ 2022/08/22م، موعد نهاية العمل بالتوقيت الصيفي وبداية التوقيت العمل بالشتوي في فلسطين لعدة أعوام قادمة من عام 2023 إلى عام 2026.

وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2023 في فلسطين، نهاية شهر مارس/ آذار 2024 ويعتبر تاريخ بداية التوقيت الصيفي الجديد لعام 2024.