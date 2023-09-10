فلسطين اليوم- وكالات

أعمال مستحبة في المولد النبوي الشريف 2023-1444 تهل على المسلمين خلال الايام القادمة ذكرى المولد النبوي الشريف 1444، ويحب جميع المسلمين النبي، صلى الله عليه وسلم، ويعظمونه، ويوقرونه؛ فله مكانة كبيرة جدًا في قلوبهم جميعًا أكثر من أي شيء أو شخص آخر؛ لذلك يفرحون في يوم مولده، ويحتفلون، ويبحثون عن أعمال مستحبة في المولد النبوي ، وهو ما سيقدمه لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه السطور فتابعونا.

أعمال مستحبة في المولد النبوي الشريف 2023-1444

اتباع سُنن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في تعاملاتنا، وحياتنا، مثل: الرحمة بالضعفاء، وعدم التحدث فيما لا يعنينا، والابتسامة في وجه الناس، وكل سُنة كان يفعلها أشرف الخلق، ولم نتبعها، نبدأ في البحث عنها وتطبيقها.

الصيام؛ فكان، صلى الله عليه وسلم، يحرص على صيام يوم الإثنين، وعندما سُئل عن ذلك قال: “ذاك يوم ولدت فيه”؛ فكان يصوم شكرًا لله، سبحانه وتعالى.

عبادة الله، سبحانه وتعالى.

شكر الله، الذي أنعم علينا بهذا النبي العظيم، صلى الله عليه وسلم.

على كل مسلم أن يفرح بذكرى مولد، الرسول، صلى الله عليه وسلم.

الفرح بالنبي، وإحياء ذكرى ميلاده بتدارس سيرته، صلى الله عليه وسلم.

إطعام الطعام فيه.

التوسعة على الأبناء والأهل والأصدقاء.

والآن وبعدما قدمنا لكم أعمال مستحبة في المولد النبوي الشريف 2023-1444 .. سنعرض لكم أيضًا مجموعة من الأدعية المأثورة عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، والتي يمكن أن تدعوا الله بها في هذا اليوم.

أدعية المولد النبوي الشريف

لا تتواجد ما تُدعى بـ”أدعية المولد النبوي الشريف“، ولكن تتواجد بشكل عام أدعية مأثورة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تُقال في أي وقت، بما فيه يوم مولد أشرف الخلق، وهي كالآتي:

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت،

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَن سواك.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ

إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء،

ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك، عَدْلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميتَ به نفسك،

أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي.

قال النبي، صلى الله عليه وسلم: “إني لأعلم كلمة لا يقولها

مكروب إلا فرَّج الله عنه: كلمة أخي يونس عليه السلام،

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.”

اللهم لك الحمد، أنت نورُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواتِ والأرض ومَن فيهن،

أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حق، والنبِيُّون حق، والساعةُ حق، اللهم لك أسلَمتُ،

وبك آمَنت، وعليك توكَّلت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسرَرتُ وما أعلَنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت.

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

أدعية المولد النبوي

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم،

وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم،

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك،

وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة

وما قرب إليها من قول أو عمل،

وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل

كل قضاء قضيته لي خيرًا.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي،

وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي،

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق

في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد،

وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء،

وأسألك بَرْد العيش بعد الموت،

وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة،

ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفُ عني.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك

من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع،

ونفس لا تشبع، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. رواه النسائي، وصححه الألباني.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

أما الآن فسنجيب عن السؤال الأشهر في مثل هذه الأيام، وهو: حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. فتابعونا في السطور التالية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ليس بحرام، وأنه أمر مستحب ومشروع، ويُثاب عليه المؤمن.

وأخيرًا، نعرض لكم بعض رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف؛ لترسلوها لأحبتكم في اليوم الذي وُلد فيه خير البشر -صلى الله عليه وسلم-.

عبارات تهنئة بالمولد النبوي

بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

نسيم المولد تجدد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد، صلى الله عليه وسلم.

أصدقائي أقاربي أخواتي كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعاد الله عليكم الأيام بالخير واليمن والبركة وأسال الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال.

ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زُينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد أسقيتها ماء طهورًا، ولذلك بمولد أشرف الخلق محمد، صلى الله عليه وسلم، نهنئكم.

عليك أفضل الصلاة والسلام يا سيدى يا رسول الله شفيعنا وحبيبنا

محمد بن عبد الله يلا نصلي عليه -صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم-

كل عام وحضراتكم بألف خير.

الليلة أفراح وسرور صارت الدنيا تنور؛ بمناسبة مولد الرسول، نبارك لكم ميلاد الرسول، صلى الله عليه وسلم.

نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.. كل عام وأنتم بخير.

لك من القلب رسالة أهنيك فيها بمولد منقذ البشرية، محمد، صلى الله عليه وسلم، وأدعو ربي يثبتنا إلى النهاية.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤادِ..

كل عام وأنتم بخير.