فلسطين اليوم- وكالات

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 cservices.shmff.gov.eg رابط الدخول للاستعلام عن شقق الاسكان ، 2023، يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي في المدن الجديدة ، حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن ظهور حجز شقق الاسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان الاجتماعي ، حيث يمكن التعرف على نتيجة الحجز و حالة الطلب الخاص بك في حالة قبوله أو رفضه ، ويمكن تقديم تظلم في حالة رفض الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة ، وفي السطور التالية نعلن عن كافة المعلومات حول الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

وازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة حول كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث أعلنت وزارة الاسكان الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال موقع وزارة الاسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولا يجب الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.

ثم اضغط على “خدمات المواطنين”.

ثم اضغط على “طلبات”.

ثم اختر “طلبات متابعة الملفات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى”.

ثم قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

ثم اضغط على “استعلام”.

بعد ذلك تظهر كافة تفاصيل الطلب الذي قدمته.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة يريد الكثير من المتقدمين التعرف على اماكن شقق الاسكان حيث توجد في المناطق التالية :

شقق الاسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديد.

شقق الاسكان الاجتماعي في المنصورة الجديدة.

شقق الاسكان الاجتماعي في دمياط الجديدة.

شقق الاسكان الاجتماعي في غرب قنا.

شقق الاسكان الاجتماعي في العلمين الجديدة.