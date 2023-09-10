فلسطين اليوم

هنأت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ الدكتور سفيان عبدالرحمن تايه في الجامعة الإسلامية بمناسبه تعيينه رئيساً للجامعة .

وبحث وفد الرابطة مع رئيس الجامعة سبل تشبيك العمل الطلابي مع إدارة الجامعة بما يصب في مصلحة الطالب .

بدوره:شكر تايه طالبات الرابطة الإسلامية على هذه اللفتة الطيبة وعلى جهودهم المبذولة لمساندة الطلبة ودعمهم.

وأثنت الأستاذة الدكتورة ختام الوصيفي عميد شؤون الطلبة على الأنشطة الخدماتية التي تقدمها الرابطة الإسلامية للطالبات خلال مسيرتهم التعليمية و على تعاون الرابطة مع الأطر الطلابية في الجامعة لتنفيذ الأنشطة المختلفة .

وعقبت أ.منال حجاج مسؤولة ملف الجامعات في القطاع قائلة: " الرابطة الإسلامية ستبقى دوماً مساندة للطلبة بكافة الإمكانيات والوسائل حتى بلوغ سلم النجاح وتمكينهم من اللحاق بسوق العمل " .









