زوجة القيادي الأخرس لـ"فلسطين اليوم": اتهامات الاحتلال "باطلة" وزوجي سيواصل إضرابه حتى نيل حريته

فلسطين اليوم

أكدت زوجة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس اليوم الأحد 10/9/2023، على أن الاحتلال الإسرائيلي أجَل محكمة الأسير ماهر الاخرس القابع في سجن الجلمة ليوم الخميس المقبل 14/9/2023 بعد تقديم لائحة اتهام ضده تضمنت " انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي بالإضافة لمناصرته لذوي الشهداء والأسرى.

وأوضحت زوجة الأسير في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه التهمة باطلة يريد الاحتلال من خلالها أن يغيب أسرانا البواسل داخل السجون ويسكت صوتهم المساند للأسرى والشهداء.

ولفتت زوجة الأسير إلى أن الاحتلال طالب من الأسير ماهر الأخرس فك اضرابه بعد الفاق إليه لائحة الاتهام ، إلا أن الأسير أكد على مواصلته للإضراب حتى نيل حريته، موضحةً رفض الأسير هذه التهم أمام القاضي .

وعن وضعه الصحي بعد اضراب عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي ، قالت زوجة الأسير: "اليوم رأيناه بالمحكمة معنوياته عالية جداً، بالرغم من نقصانه للوزن وتعب عام ، لكنه الحمد لله عند رؤيته أمدنا بالعزيمة والصبر.

وأشارت إلى أن لا يوجد أي وعودات للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس ، موضحةً أن يوم الخميس القادم سوف يتم دراسة هذه الالتهام.

واستطردت زوجة الأسير:"نخشى على حياة الأسير ماهر الأخرس بعد تهديده من قبل الضابط بقتله كما تم تقتل الشهيد خضر عدنان، مطالبةً الجميع بالوقوف إلى جانب الأسرى ومتابعة قضيتهم لحظة بلحظة ."

وطالبت زوجة الأسير ماهر الأخرس، المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر بالإسراع لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام ليس فقط الأسير ماهر الأخرس بل إلى جانبه الأسرى المضربين عن الطعام الأسير سلطان خلوف والاسير كايد الفسفوس.

ودعت زوجة الأسير، الإعلاميين وأبناء شعبنا لتفعيل قضية الأسرى والوقف إلى جانبهم قبل فوات الأوان وقبل أن لا ينفع الندم، مضيفةً "إذا لم تحركوا ساكن سيلقى هؤلاء الأسرى حتفهم كما الشهيد خضر عدنان ."

وعن الفعاليات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس، قالت زوجته :" يوم غدٍ الاثنين سيكون وقفة تضامنية في دوار الشهداء بنابلس، وأيضاً يوم الجمعة سوف يكون هناك صلاة الجمعة بمنزل الأسير ماهر الاخرس والتضامن معه.

وختمت حديثها بتوجيه رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، معركة الأسرى داخل السجون وإرادتهم وأمعاءهم الخاوية يجب أن تقابل بالوقف بجانبه ونسمع صوتهم للعالم وتفعيل قضيتهم .

وقد أجلًت محكمة سالم العسكرية الصهيونية اليوم الأحد 10/9/2023، محاكمة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر عبد اللطيف الأخرس بعد أن وجهت له لائحة اتهام.

ويواصل الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 19 على التوالي، الذي بدأه يوم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 23/08/2023م