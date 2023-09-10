سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن سعر صرف الدولار في لبنان بالتداولات المسائية اليوم الأحد، و نوضح لكم في هذه السطور سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

بلغ سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاحد نحو89.650 ليرة للشراء، مقابل 89.350 ليرة للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار عبر منصة صيرفة عند85.500 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

اليورو الاوروبي وصل إلى مستوى 1.0700 دولار امريكي.

اليورو الاوروبي وصل إلى مستوى 16.082.90 ليرة لبنانية.

وتدخل المصارف اللبنانية المرحلة الثانية من إضرابها المفتوح احتجاجا على صدور أحكام قضائية بحق بعضها تقضي باسترداد ودائع، وملاحقات أخرى لمصارف ومصرفيين.