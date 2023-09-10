فلسطين اليوم

في لحظة غير متوقعة أثناء قمة مجموعة الـ 20 في نيودلهي، واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة في نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح، وتم تداول الفيديو لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثناء الاجتماع، قال بايدن: "أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام".

وحاول الرئيس الأمريكي تصحيح الخطأ، لكنه لم ينجح في نطق اسم الأمير بشكل صحيح حتى في المرة الثانية، وقال بغير لهجة فقط: "أنا آسف، محمد بن سلام".

في تلك اللحظة، أظهر الفيديو كيف أن ولي العهد السعودي قرر ربما تهدئة الجو بأخذ كوب من الماء وشربه.

الرئيس جو بايدن يواجه صعوبه في التحدث و يخطأ في قراءة أسم ولي العهد محمد بن سلمان 🇸🇦



#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/M92Wb5wcds — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) September 9, 2023

يأتي هذا الحادث في ظل تعقيد العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية بعد تولي بايدن السلطة، حيث اتهمته بعض المزاعم بالتقاعس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحملة العسكرية في اليمن.

قبل وصوله إلى الرئاسة، أعلن بايدن خلال حملته الانتخابية عزمه تغيير العلاقة مع المملكة العربية السعودية بسبب قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وقد أشارت المخابرات الأمريكية إلى مشاركة ولي العهد السعودي في هذا الحادث بشكل مباشر.