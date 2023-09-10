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إصابتان برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل
أصيب ظهر اليوم الأحد 10/9/2023، شابان برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" الحي، خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة، عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي.
وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلق الاحتلال المدخل ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.