قوات الاحتلال تستولي على جرافة تعمل على شق طرق زراعية بنابلس

فلسطين اليوم- نابلس

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافتين كانتا تعملان على شق طرق زراعية في حوارة جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، إن قوات الاحتلال استولت على جرافتين تعملان على شق طرق زراعية في الجهة الشمالية من البلدة، بطول 1.5 كم، ومنعت استمرار العمل فيها، بحجة أنها مناطق مصنفة "ج".

وأضاف أن شق الطرق جاء بدعم من الإغاثة الزراعية في سهول حوارة، من أجل تعزيز صمود المواطنين، وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم التي يشق الاحتلال الطريق الالتفافي بالقرب منها