محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير القيادي ماهر الأخرس

فلسطين اليوم

أجلًت محكمة سالم العسكرية الصهيونية اليوم الأحد 10/9/2023، محاكمة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر عبد اللطيف الأخرس بعد أن وجهت له لائحة اتهام.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة الأسير الأخرس، لتاريخ 14/09/2023م، وذلك بعد توجيه لائحة الاتهام بحقه؛ تتهمه فيها بالانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتحريض ضد الاحتلال.

ويواصل الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 19 على التوالي، الذي بدأه يوم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 23/08/2023م حيث أبلغ أهله بذلك كما أبلغ قوات الاحتلال أيضًا، وتم اقتياده بعد اعتقاله إلى منطقة تسمى (شافي شمرون).

جدير بالذكر أنَّ الأسير القيادي ماهر الأخرس ولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، وفي اعتقاله السابق خَاضَ الأسير ماهر الأخرس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدأ من تاريخ 27/07/2020م حتى 06/11/2020م حيث استمر في إضرابه مدة (103) أيام رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، وتكلل إضرابه عن الطعام انتصارًا على السجان بانتزاع قرارًا يقضي بإطلاق سراحه في 26/11/2020م، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى نحو خمسة أعوام.