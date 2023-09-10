بماذا يضغط بن غفير على نتنياهو يخص الأسرى...؟

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد 10/9/2023، عن محاولات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للضغط على رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بما يخص الأسرى.

وقالت القناة 13 العبرية، أن بن غفير يضغط على رئيس الوزراء نتنياهو لإضافة قضية الأسرى الأمنيين لمناقشة الكابنيت الثلاثاء المقبل، لكن نتنياهو يرفض.

ووفقاً للقناة فإن من المتوقع أن يناقش الكابنيت سيناريو "الحرب الشاملة".

وتشهد سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ثورات متتالية وانتفاضة مستمرة تصاعدت حدتها منذ تولي الحكومة الفاشية سدة الحكم، التي سعت لفرض واقع جديد في السجون، إلا أن الأسرى تمكنوا، عبر أدواتهم النضالية من فرض حالة من المواجهة المستمرة ضد ما سعت إليه هذه الحكومة، وتحديدًا الإجراءات التي أعلن عنها بن غفير.

ومنذ انضمامه لحكومة الاحتلال ، يسعى بن غفير لتضييق الخناق أكثر على الأسرى الفلسطينيين، وفرض عقوبات جديدة تمس حياتهم اليومية، أبرزها تقليص مدة الاستراحة بساحة السجن، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في مطعم السجن.. وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون»

كما شملت خطة بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين منع الأسرى من شراء معظم أنواع الشامبو، من مقصف السجن، والتي يستخدمونها للاستحمام، وتكديس متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.

كذلك أوعز بن غفير إلى إدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.