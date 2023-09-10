هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب مراكش المغربية

فلسطين اليوم- وكالات

قال مرصد الزلازل الأورومتوسطي، ظهر اليوم الأحد، إنه سجّل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غربي مراكش، وتعد هذه إحدى توابع الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب وخلف دمارا واسعا في بلدات وقرى من المملكة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب فجر، السبت، إلى 2012 قتيلا و2059 جريحا بينهم 1404 بحالة خطيرة؛ حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر حتلنة لها.