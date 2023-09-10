فلسطين اليوم

تفاصيل مراسم زواج الانفلونسر فادي حزبون و ديالا سيستم، مع بدء مراسم زفاف الانفلونسر الفلسطيني فادي حزبون والفلسطينية ديالا سيستم والذي يصادف اليوم الأحد 10/9/2023، ازدادت عملية البحث عبر محركات "جوجل" حول تفاصيل مراسم زواج الثنائي فادي وديالا، ويسعى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل مراسم الزواج، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع في سطور تفاصيل مراسم هذا الزفاف.

تفاصيل مراسم زواج الانفلونسر فادي حزبون و ديالا سيستم بث مباشر

ديالا سيستم هي مشهورة على منصات التواصل الاجتماعي وتمتلك الجنسية الفلسطينية، اشتهرت بشكل كبير في فلسطين بفضل محتواها الترفيهي الكوميدي الذي تقدمه على منصات التواصل الاجتماعي، ويشمل هذا العمل أيضًا تعاونها مع خطيبها فادي حزبون.





بينما فادي حزبون هو ناشط اجتماعي فلسطيني، ينتمي إلى الديانة المسيحية ويبلغ من العمر 28 عامًا، يعتبر واحدًا من الشخصيات البارزة على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشتهر بمحتواه الذي يتميز بالطابع اللطيف والمسلي.

وقد تمت خطبة فادي حزبون وديالا سيستم في الثاني من فبراير 2022، وشهدت هذه المناسبة لحظة رومانسية لا تُنسى، حيث قام فادي بترتيب مفاجأة رومانسية خلال رحلة إلى تايلند، حيث قدّم لها عرض زواج مميز، وبالإضافة إلى ذلك، قام بإصدار أغنية خاصة بعنوان "عكس عكاس" كهدية لديالا في يوم الخطبة، مما أضفى على هذه اللحظة المميزة لمسة فنية وموسيقية تجعلها أكثر تألقًا.

تفاصيل مراسم زواج الانفلونسر فادي حزبون و ديالا سيستم بث مباشر

ومنذ أكثر من ثلاثة شهور عمل الثنائي الشهير لترتيب مراسم الزفاف الذي ظهر عليه الطابع الفلسطيني وتميز بثيم التراث الفلسطيني.

وقد أعلن فادي حزبون عبر صفحته الشخصية أن عرسه سيكون بطابع العرس العربي الفلسطيني "والذي يتضمن عدة أيام من الاحتفالات التي تتنوع ما بين حنة العروس ، وحنة العريس، وحمام العريس ووليمة العشاء وصولاً ليوم الزفاف"





تفاصيل مراسم زواج الانفلونسر فادي حزبون و ديالا سيستم بث مباشر

أقامت الفلسطينية ديالا سيستم، مساء الأحد الموافق 4 سبتمبر، في مدينة جنين حفل حناء العروس وفقًا لتقاليد وتراث فلسطين الغني، كما تميز الحفل بزخارف مستوحاة من الثقافة الفلسطينية، حيث استُخدمت زينة تشمل غصن الزيتون وكوسترات القش لإضفاء جمال وسحر خاص على المكان، حضر الحفل أفراد من العائلتين وأصدقاء العروسين، مما جعل اللحظة أكثر دفئًا وسعادة.

أبهرت ديالا الحضور بفستانها الرائع الذي كان من تصميم المبدعة الفلسطينية هبة يونس.

تألق الفستان بفضل التطريز الخاص الذي اعتمد على تصاميم تقليدية تميز أهالي جنين، كان لون الفستان الأبيض والذهبي يضفي سحرًا خاصًا على إطلالتها، مما أضفى على الحفل لمسة من الأناقة والتراث الفلسطيني.





تفاصيل مراسم زواج الانفلونسر فادي حزبون و ديالا سيستم بث مباشر

وأقام الناشط فادي حزبون حفل حناء العريس الذي انتهى بوليمة عشاء في مدينة الناصرة المحتلة.

ويترقب الكثير تفاصيل مراسم هذا الزفاف الذي من المتوقع تبدأ مساء اليوم حفل الزفاف .