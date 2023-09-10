فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد10/9/2023م، جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي (16 عاما) إلى مثواه الاخير في مخيم العروب شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن موكب التشييع انطلق من مستشفى الحسين في مدينة بيت لحم، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد الراعي لالقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.

وأشارت إلى أن الجنازة جابت شوارع المخيم وسط هتافات وطنية، وأخرى منددة بجرائم الاحتلال، وتمت الصلاة على جثمانه في مسجد عمر بن الخطاب، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم .

ويذكر أن الطفل الراعي استشهد مساء أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفقا أعلن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.