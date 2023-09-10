التعليم بغزة تنشر أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية

الساعة 01:12 م|10 سبتمبر 2023
رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م
رابط التسجيل الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الصيفية2023م

فلسطين اليوم

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023م، حيث سيبدأ الامتحان النظري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (12-13-14 /9 /2023م)، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

أما الامتحان العملي سيكون أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (17-18-19-20 / 9 /2023م) في عدد من الكليات.

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