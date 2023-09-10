التعليم بغزة تنشر أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية

فلسطين اليوم

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023م، حيث سيبدأ الامتحان النظري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (12-13-14 /9 /2023م)، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

أما الامتحان العملي سيكون أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (17-18-19-20 / 9 /2023م) في عدد من الكليات.

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