فلسطين اليوم

مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، كما مشاهدات مبارياته، يتواصل البحث من قبل جمهور ومحبي النادي الأهلي المصري عن مهاجم الاهلي الجديد والذي يسعى نادي الاهلي لضمه وهو الفرنسي أنطوني موديست، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، والذي دخل النادي الاهلي فى مفاوضات مكثفة مع الفرنسي أنطوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست.

مهاجم الاهلي الجديد

مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع الفرنسي أنطوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وفشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي به الأمر الذي جعل مسئولو القلعة الحمراء يكثفون محاولاتهم لضم بديل أجنبي، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست

من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست

مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنطوني موديست قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست

انطوني موديست الاهلي

وفي مقالنا مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، وانتهى عقد أنطوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، الأمر الذى جعل التفاوض معه سهلاً إلى حد كبير بالنسبة للأهلي.

ويمتلك المهاجم الفرنسي عروضاً أخرى بخلاف الاهلي لذا يحاول مسئولو القلعة الحمراء حسم الصفقة لصالحهم سريعاً قبل إنتقال اللاعب لأي نادً أخر في ظل مُطالبة كولر بإتمام الصفققة في اقرب وقت، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست

اسم مهاجم الأهلي الجديد

وفي اطار كتابة مقالنا مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، ويُمنى الجهاز الفني للأهلي ، النفس بضم المهاجم الفرنسي وتأقلمه سريعاً مع الفريق لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست

تفاصيل عقد أنطوني موديست مع الاهلى

مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، وأكد ماهر همام لاعب الأهلي السابق، إن النادي توصل لاتفاق مع أنطوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، للانتقال إلى الفريق الأحمر هذا الصيف.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك: "أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي يتواجد حاليا رفقة أنتوني موديست لإجراء الكشف الطبي لدى أحد الخبراء الذي سبق للأهلي التعامل معهم في أوروبا من أجل كسب الوقت، وتابع ماهر همام: "فور ظهور نتيجة الفحوصات الطبية سينهي أمير توفيق إجراءات التعاقد رسمياً مع موديست، ليصبح لاعبا في الأهلي ويتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة"، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست.

أعلن فرج عامررئيس نادي سموحة عن اقتراب النادي الاهلي من التعاقد مع المهاجم الفرنسي انتوني موديست وهو لاعب حر غير متعاقد مع اي نادي حالياوهو مهاجم من طراز رفيع.

راتب أنطوني موديست مع الاهلى المصري

مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك :"الاهلي استقر نهائياً علي المهاجم الفرنسي انتوني موديست صاحب المشوار الطويل المشرف في مركز رأس الحربة في العديد من الأندية الاوروبية، وهو لاعب حر وعمره ٣٥ سنة ولكنه هداف من طراز رائع يحرز الأهداف من أنصاف الفرص ، خاصة بالرأس كل ١٠ أهداف يحرز ٧ منها بالرأس، موديست طوله ١٨٨ سم ، وأسمر البشرة، موديست مهاجم شرس، العائق الوحيد الذي قد يفسد الصفقة هي في حالة تلقيه عرض أوروبي قوي في خلال ٧٢ ساعة القادمة"، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست

ويسعى الأهلي الى حسم صفقة أنتوني موديست، بعدما فشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافوا سوزابسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي به، مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست

الكشف عن تفاصيل عقد أنطوني موديست مع الاهلى

وفي مقالنا مهاجم الاهلي الجديد- من هو مهاجم الاهلي أنطوني موديست سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم تفاصيل عقد مهاجم الاهلي أنطوني موديست