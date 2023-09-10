محكمة الاحتلال تستأنف محاكمة القيادي خلوف من جنين

فلسطين اليوم

أكدت مصادر عائلية أن محكمة الاحتلال قررت استئناف محاكمة الأسير القيادي سلطان أحمد خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين في محافظة جنين، بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، والمضرب عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 3 أغسطس الماضي حيث أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام والمستمر لليوم الـ39 على التوالي و يعاني وضعًا صحيًا مترديًا نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام منها: الدوار المستمر والتقيؤ الشديد المصحوب بالدم وضعف النظر علمًا أنه خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019م استمر 67 يومًا حتى نال حريته.

يشار إلى أن الأسير خلوف هو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في برقين وأسير سابق أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وشقيقه الأسير محمد المعتقل بتاريخ 7 فبراير الماضي وحرمه الاحتلال من إتمام عقد قرآنه المقرر بتاريخ 10 من الشهر ذاته.