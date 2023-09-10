مسؤول عسكري بالغرفة المشتركة لـ"فلسطين اليوم : مناورة "الركن الشديد 4" المقررة الثلاثاء تشمل "البر والبحر"

فلسطين اليوم

تُنفذ الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٢/٩/٢٠٢٣ ، مناورة "الركن الشديد 4" العسكرية وتضم كافل الفصائل المنضوية تحتها، ضمن نطاقين قتاليين ( برًا وبحرًا).

وقال مسؤول عسكري بالغرفة المشتركة لـ"فلسطين اليوم" ان مناورة الركن "الشديد4" تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تقيمها فصائل المقاومة سنوياً ، وتشمل البر والبحر.

وأوضح المسؤول العسكري ان المناورة تتزامن مع الذكرى 18 للاندحار الصهيوني عن غزة وورفع الجهوزية والاستعداد لكافة فصائل المقاومة على وقع التهديدات الصهيونية .

وبين المسؤول العسكري ان المناورة ستحاكي سيناريوهات اقتحام مستوطنات ، وعمليات إغارة ، وتسلل خلف الخطوط ، وخطف جنود وإطلاق لرشقات صاروخية، تجاه اهداف افتراضية في البحر.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المشتركة تضم الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“، وشُكّلت لأول مرّة في 2006 من أجل الاتحادِ في مواجهة جيش الاحتلال خلال الاشتباكات والحروب.

وتشكَّلت ”الغرفة المشتركة“ باسمها الحالي، رسميًا، في 23 تموز/يوليو 2018، بين 12 جناحاً عسكري بعد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى؛ لمواجهة إجراءاته، التي كان أبرزها تركيب بوابات إلكترونية -في حينه-.

وتضم غرفة العمليات المشتركة 12 جناحًا عسكريًا، وهي: كتائب الشهيد عز الدين القسام، سرايا القدس، كتائب شهداء الأقصى-لواء العامودي، كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، كتائب أبو علي مصطفى، كتائب الشهيد جهاد جبريل، كتائب الأنصار، كتائب المجاهدين، مجموعات الشهيد أيمن جودة، وجيش العاصفة.