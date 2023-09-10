العمادي في غزة.. متى موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر سبتمبر 2023؟

فلسطين اليوم

متى موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر سبتمبر 2023؟، بالتزامن مع زيارة السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة، يتساءل كثير من المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عبر محركات البحث "جوجل" حول موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر سبتمبر 2023، وهل سيكون الإعلان عن موعد الصرف في الأيام القادمة قبل مغادرة العمادي لقطاع غزة؟ فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عكف للإجابة على هذه الأسئلة في السطور التالية.

متى موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر سبتمبر 2023؟

ينتظر كثير من المواطنين المستفيدين من المنحة القطرية موعد صرفها نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعايشها قطاع غزة، فالمنحة القطرية البالغة 100 دولار والتي تصرف بشكل شهري تعمل على تلبية احتياجات الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقد وصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة مساء الاربعاء الماضي لمتابعة مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في القطاع إضافة إلى الاجتماع مع المسؤولين في قطاع غزة.

متى موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر سبتمبر 2023؟

وجاءت زيارة السفير العمادي برفقة الوفد المرافق له إلى قطاع غزة، لبحث مشاريع اللجنة القطرية وليس له علاقة بصرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9.

متى موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر سبتمبر 2023؟

وتصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة غالبا خلال الأيام الأخيرة من كل شهر، إذ يمكن لتلك الأسر الاستفادة من مبلغ 100 دولار "310 شيكل" المنحة القطرية كل شهر، لجلب مستلزمات أسرهم وأبنائهم، لاسيما وأنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية سيئة للغاية نتيجة الحصار المفروض على طاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.

وأوضح السفير العمادي في تصريحات صحفية سابقة، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

متى موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر سبتمبر 2023؟

وقد صرفت المنحة القطرية لشهر 8 أغسطس مساء يوم الاثنين 21/8/2023 عبر مراكز التوزيع التي حددتها محافظات قطاع غزة.