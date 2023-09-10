رئيس هيئة المعابر : الاحتلال يسمح اليوم بتصدير بضائع قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن هشام عدوان رئيس هيئة شؤون المعابر والحدود مع قطاع غزة اليوم الأحد 10/9/2023، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سمحت اليوم باستئناف إدخال البضائع إلى القطاع، بعد منع دام 5 أيام على التوالي.

وقال عدوان في مداخلة لإذاعة "القدس" تابعتها وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "سمح الاحتلال الإسرائيلي بتصدير بعض الكميات من الأسماك والبسكويت والحديد "الخردة" ومواسير البلاستيك، موضحاً أن الخضروات من ضمن البضائع المسموح بتصديرها عبر المعبر لكن لم يتم تصديرها لهذا اليوم.

ونفى عدوان الرواية "الإسرائيلية" التي كانت سبباً في إغلاق المعبر لمدة خمسة أيام، مؤكداً أن معبر "كرم أبو سالم" هو معبر تجاري فقط لا يخرج منه إلا البضائع، لافتاً إلى أن إغلاق المعبر كبّد التجار، المصانع، والعمال خسائر كبيرة.

وأشار عدوان، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإغلاق المعبر بذرائع واهية، مستخدمها كعقاب لقطاع غزة، موضحاً أن في قادم الأيام سيقوم بإغلاقه مُجددداً بسبب ما يُسمى بـ "الأعياد اليهودية".

ومن جانبه قال عضو الجمعية الفلسطينية لتسويق الأسماك بغزة عوني أبو حصيرة: إنه تم استئناف تصدير الأسماك إلي المحافظات الشمالية بالكميات المطلوبة بعد اعادة فتح معبر "كارم أبو سالم".