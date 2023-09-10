"داخلية غزة" تعلن استيعاب 55 فرداً للعمل ضمن أجهزتها

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد10/9/2023م، عن استيعاب 55 فرداً للعمل في أجهزة الوزارة، من المدرجين بكشف الانتظار بمسابقة التوظيف عام 2021.

وقال رئيس هيئة التنظيم والإدارة، اللواء عبد الباسط المصري في تصريح صحفي :" إن استيعاب هذه الدفعة حسب الاحتياج لدى وزارة الداخلية، في إطار إسناد وتعزيز عمل أجهزة الوزارة، ورفدها بالكوادر البشرية".

وأضاف:"سيتم أخذ 55 فرداً ممن اجتازوا جميع مراحل مسابقة التوظيف عام 2021، وكانوا ضمن كشوفات الانتظار، مشيراً إلى أن الأخذ سيتم بحسب الترتيب الذي حصل عليه كل متسابق"، موضحاَ أنه سيتم إجراء الفحص الطبي للأفراد المراد استيعابهم يوم غد الإثنين 11 سبتمبر، حسب اللوائح المعتمدة.

وأشار اللواء عبد الباسط المصري إلى أنه سيتم إلحاق مجتازي الفحص الطبي، بدورة تدريبية تأسيسية لمدة ثلاثة شهور لدى المديرية العامة للتدريب، ومن ثم سيتم تسييرهم للعمل في أجهزة وزارة الداخلية".