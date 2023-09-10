سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 10 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 10 سبتمبر 2023 ، بعد تراجع سعر الذهب يترقب كثير من المصريين سعر الذهب لحظة بلحظة لاقتناص فرصة السعر الجيد، ونتيجة لكثرة التساؤلات عبر محركات البحث حول سعر الذهب في مصر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع لكم السطور التالية سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 10 سبتمبر 2023

سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 10 سبتمبر 2023

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 تراجعاً داخل محلات الصاغة في مصر، وسجل آخر تحديث لعيار 21 نحو 2200 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 10 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم عند مستوي 2514.25 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

واستقر سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم عند 2304.75 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استطاع سعر الذهب عيار 21 أن يحافظ على استقراره ليسجل نحو 2200 جنيه للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 10 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18 في مصر بلغ نحو 1885.75 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حقق سعر الذهب عيار 14 استقرارًا داخل محلات الصاغة عند مستوي 1466.75 جنيه للبيع، و1460 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر خلال التعاملات الصباحية نحو 1257.25 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بينما بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد نحو 942.75 جنيه للبيع، وسجل للشراء قيمة 938.5 جنيه.

سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 10 سبتمبر 2023

سعر الجنيه الذهب

ثبت سعر الجنيه الذهب اليوم بالتزامن مع ثبات سعر الذهب، ليسجل نحو 17600 جنيه للبيع، و17520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وجاءت سعر أوقية الذهب بداية تعاملات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 نحو 1921 دولارًا للبيع، و1920 دولارًا للشراء

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار عند آخر تعاملات البورصات العالمية، لتباع حاليا أونصة الذهب بـ 1920 دولارا.