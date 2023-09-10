سرايا القدس تعلن استهداف دوريات للاحتلال في أريحا صباح اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة أريحا، صباح اليوم الأحد10/9/2023م، مسؤوليتها عن استهداف دوريات لقوات الاحتلال في مدينة أريحا.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تمكن مجاهدونا الأبطال من تنفيذ عملية اطلاق نار الساعة 01:50 صباح اليوم استهدفت دوريات لقوات الاحتلال على شارع عمان في المدينة بصليات كثيفة من الرصاص".

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" ست عمليات إطلاق نار وحالة إلقاء عبوات ناسفة، وثلاث مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

يشار إلى أن عمليات اطلاق النار زادت من حدتها خلال الفترة الماضية، رداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.