فلسطين اليوم

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة، عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طرح تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي، حتى ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، لهذا متابعينا الكرام وتماشيا مع عمليات البحث التي تجرى ولاتزال عبر محرك قوقل وغيره من محركات البحث الأخرى، سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة، وذلك من باب التسهيل على جمهور النادي المصري العريق الأهلي والذي دائما يحظى بمتابعة ومشاهدة عالية في كافة مبارياته سواء المحلية أو الافريقية أو الدولية، لهذا سنوضح لكم رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة.

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي، فى المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة 15 سبتمبر الجاري فى مدينة الطائف السعودية، ويخوض الأهلي المباراة بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة اللقاء كونه بطل الكونفدرالية، تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة ، وتم الإعلان رسميًا عن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي التي ستقام بمدينة الطائف بالمملكة العربية السُّعُودية، على أرضية ملعب الملك فهد يوم الجمعة الموافق 15\9\2023 والموافق 9\3\1445هـ، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية ومصر، حيث سيطرح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” التذاكر عبر منصة تكت مكس، تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة.

حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة ، وحسب وسائل إعلام مصرية فقد نفذت كل تذاكر مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، في 10 دقائق فقط.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طرح تذاكر مباراة كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامته بملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام المصرية ففي 10 دقائق فقط، لم يجد الجمهور أي تذاكر متبقية، تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة نهائي كأس السوبر الأفريقي

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة ، علما أن مباراة السوبر الأفريقي 2023 يوم 15 سبتمبر الجاري، تقام بإستاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية، وتحددت التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر موعدا لانطلاق المباراة.

يشار إلى أن الأهلي المصري قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما حصد اتحاد العاصمة لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للوصول إلى تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة هنـــــــــا واتباع تلك الخطوات:

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طرق حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وفي سياق منفصل، وضمن مقالنا تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة، فقد دخل النادي الاهلي فى مفاوضات مكثفة مع الفرنسي أنطوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وفشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي به الأمر الذي جعل مسئولو القلعة الحمراء يكثفون محاولاتهم لضم بديل أجنبي، تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة، ويرغب الاهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنطوني موديست قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي، تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

رابط طرح تذاكر السوبر الافريقي 2023 بين الاهلي واتحاد العاصمة

تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة، وانتهى عقد أنطوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، الأمر الذى جعل التفاوض معه سهلاً إلى حد كبير بالنسبة للأهلي.

ويمتلك المهاجم الفرنسي عروضاً أخرى بخلاف الاهلي لذا يحاول مسئولو القلعة الحمراء حسم الصفقة لصالحهم سريعاً قبل انتقال اللاعب لأي نادً أخر في ظل مُطالبة كولر بإتمام الصفقة في اقرب وقت، تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة- رابط حجز تذاكر مباراة الاهلي واتحاد العاصمة