خلال زيارته للهند ..أردوغان يزور ضريح المهاتما غاندي

فلسطين اليوم

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضريح المهاتما غاندي في العاصمة الهندية نيودلهي التي تحتضن فعاليات القمة 18 لقادة مجموعة العشرين.

زيارة أردوغان للضريح جاء برفقة الزعماء المشاركين في قمة مجموعة العشرين.

ووضع الرئيس أردوغان اكليلاً من الزهور على الضريح، بعد أن استقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عند مدخل النصب.

وعقب عزف أناشيد غاندي المفضلة، توجه أردوغان والزعماء الآخرون إلى مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

وسيحضر الرئيس أردوغان الجلسة الثالثة للقمة التي ستنعقد تحت عنوان "مستقبل واحد".