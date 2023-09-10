إجراءات عسكرية احتلالية مشددة في محيط رام الله

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية راس كركر وآخر عند مدخل قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، وثالث على طريق "وادي الدلب"، والذي يربط بين قرى غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية برقة شرق رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.