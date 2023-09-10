فلسطين اليوم

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رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الثالثة شهر 9 2023 افحص اسمك

رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الثالثة شهر 9 2023 افحص اسمك، ووفقًا لجدول توزيع دورات المساعدات الغذائية والمعروفة بالكابونة للأسر المتعففة في القطاع، فقد بدأت الوكالة عمليات التوزيع كوبونات الدورة الثالثة رسمياً من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بينما يستفيد من الكوبونات خلال هذه الدورة الثالثة يقدر بحوالي 1,141,775 لاجئًا، وسيتم توزيع هذه المساعدات على مدى مختلف مناطق قطاع غزة.





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رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الثالثة شهر 9 2023 افحص اسمك، وعن تفاصيل الكوبونات الموحدة، فإنها تعتبر نظامًا توزيعيًا يهدف إلى تحسين فعالية توزيع المساعدات الغذائية وضمان وصولها بدقة إلى الأسر المحتاجة. تهدف هذه المساعدات إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعيشون ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الثالثة شهر 9 2023 افحص اسمك.