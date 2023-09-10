"فيسبوك" يحذف صفحة الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال

فلسطين اليوم

حذفت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال، بعد يوم واحد من بث حلقة جديدة من برنامجه "ما خفي أعظم"، الذي كشف فيه التضييق الذي تمارسه مواقع التواصل على المحتوى العربي.

وتطرق برنامج المسحال، الذي حمل عنوان "الفضاء المغلق"، إلى ممارسات مواقع التواصل مثل فيسبوك، للحد من انتشار المحتوى العربي، خاصة في القضايا الهامة، مثل المسائل المتعلقة بالاحتلال وفلسطين، ومنع وصولها إلى أكبر عدد من المشتركين.