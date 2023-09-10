فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر، إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، من بينها 1404 إصابات خطيرة، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية.

ووفق صحيفة "هسبريس" التي نقلت عن بيان للداخلية، حسب حصيلة مؤقتة لوزارة الداخلية أعلنت عنها في حدود الساعة العاشرة مساء من اليوم السبت، وصل عدد الوفيات 1293 وفاة بإقليم الحوز، و452 وفاة بإقليم تارودانت، و41 وفاة بإقليم ورززات، و15 وفاة بعمالة مراكش.

كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قال اليوم، إن عدداً من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر.