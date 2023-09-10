هل طرأ تغيير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023؟

الساعة 06:16 ص|10 سبتمبر 2023
هل طرأ تغيير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023؟
هل طرأ تغيير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023؟

فلسطين اليوم

لايزال سعر صرف الدولار الأمريكي، يسجل ارتفاعات قياسية مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.84 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.42 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.11 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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