فلسطين اليوم

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين و مسؤول مؤسسة مهجة القدس في سورية، إسماعيل السنداوي، أن الأسرى مستمرون بخوض معركة الحرية والكرامة ضد الاحتلال، مشدداً على رفضهم الانصياع للسجان ومواجهة إجراءاته العدوانية.

جاء ذلك خلال ندوة إسنادية نظمتها الحركة، بالتعاون مع مهجة القدس، في جمعية خريجي المعاهد التجارية وسط العاصمة دمشق.

وأشار السنداوي إلى أن ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى من ظلم واضطهاد وتهديد بالقتل والإهمال الطبي الذي أدى لارتقاء عدد منهم، يؤكد الفهم العميق لوحشية الاحتلال وإجرامه بحق الجسد الفلسطيني في الحياة والموت.

بدوره شدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد على أهمية إقامة الندوة الإسنادية مع الأسرى في دمشق كونها دليلاً على الترابط القومي بين سورية وفلسطين.

من جهته أكد رئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الأسير المحرر علي يونس، على وجوب نقل معاناة الأسرى إلى المجتمعات الدولية وتعرية كيان الاحتلال الذي يعمل على قتل الروح النضالية والجسدية والمعنوية لهم.

هذا و أعرب السفير اليمني في دمشق، عبد الله صبري، عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، آملاً أن تكون هذه الندوة منطلقاً لتحرك أوسع وأشمل باتجاه إدانة جرائم وانتهاكات العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين.

كنا بيّن معاون السفير الإيراني بدمشق، علي رضا آيتي، النهج الذي يسلكه الاحتلال بشكل منظم من سياسة وجرائم التعذيب والإساءة ضد الأسرى عن طريق الأساليب والأدوات المختلفة لكسر إرادة الشعب الذي يعد الحاضن الرئيسي للمقاومة، مشيراً إلى أن معركة الأسرى لن تبقى داخل جدران السجون الإسرائيلية بل ستتمدد وستكون لها تبعات على صعيد المنطقة.

ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، لفت مدير مؤسسة مهجة القدس الدكتور جميل عليان إلى أهمية إقامة الفعاليات التضامنية مع الأسرى داخل فلسطين وخارجها لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحقهم أمام العالم، وبالتالي العمل على الإفراج عنهم، إضافة لمواصلة الشعب الفلسطيني المقاومة والنضال بكل الأشكال حتى تحرير الأسرى من كل السجون الصهيونية.

وحضر الندوة سفير فنزويلا بدمشق وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، ولجان الدفاع عن الأسرى والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية، ونخبة من الباحثين والمهتمين، وفعاليات اجتماعية وثقافية ودينية.











