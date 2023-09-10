الجهاد الإسلامي تزف الشهيد ميلاد الراعي وتؤكد أن دم الشهداء يوحد ساحات المواجهة

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 10/9/2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها الشبل البطل: ميلاد منذر الراعي (16 عاماً) الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وعزت الحركة في بيان صحفي، عائلة الشهيد والأهل في خليل الرحمن، مؤكدةً أن هذه الجريمة النكراء تعكس رغبة العدو وحكومته المجرمة في استمرار عدوانه بحق أبناء شعبنا.

وشددت الحركة، على أن هذا الدم الطاهر يوحد ساحات المواجهة ويوقد مزيدًا من جذوة الانتفاضة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

واستشهد الراعي، في مساء السبت، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في مواجهات اندلعت بمخيم العروب بالخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، أن الراعي (١٧ عاماً) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في البطن بمخيم العروب شمال الخليل.

وذكر الهلال أن طواقمه حاول إنعاش القلب والرئتين بعد توقف النبض والتنفس له حيث جرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.