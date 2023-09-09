أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10 سبتمبر 2023- بكم سعر الذهب النهاردة

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10 سبتمبر 2023- بكم سعر الذهب النهاردة- هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات الأحد 10 سبتمبر / أيلول 2023 مما يدفع المستهلكين إلى اقتناء المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10 سبتمبر 2023- بكم سعر الذهب النهاردة

وحدد خبراء صناعة وتجارة الذهب عدة عوامل تتحكم في سوق الذهب في الوقت الحالي، مؤكدين أن الحديث عن انضمام مصر لتكتل بريكس يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد ما أدى إلى هدوء الطلب على الذهب، خاصة أن الانضمام لمجموعة بريكس من شأنه خفض الضغط على الجنيه وكذلك تقليل الطلب على الدولار والذى يعتد به في عمليات الاستيراد والتصدير.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل منها السعر العالمي إلى جانب سعر الصرف الجنيه المصري مقابل الدولار ، خلافاً لتكلفة المشغولات نفسها والتى تسمي "المصنعية".

وتتراوح المصنعية في الذهب في مصر بين 80 و180 جنيها وفقاً لما هو معلن من بعض تجار الذهب في الأسواق فيما ترتفع إلى 200 جنيه في بعض المشغولات.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10 سبتمبر 2023- بكم سعر الذهب النهاردة







سعر الذهب في مصر

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيها للبيع و2514 جنيها للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للبيع و1886 جنيها للشراء .

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17600 جنيها للشراء و17520جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر نحو 2200 جنيهات للشراء و2190 جنيها للبيع .

سعر الذهب العالمي

صعد الذهب نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس آب، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط.