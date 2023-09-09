سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023، يزداد البحث عبر محرك البحث غوغل عن سعر صرف الدولار في مصربالتعاملات الصباحية اليوم، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار في مصر كما جاء في تداولات صباح اليوم الاحد 10-9-2023.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .

ويتداول الدولار في السوق السوداء في مصر بين 39 جنيها و40 جنيها، رغم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.