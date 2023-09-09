أسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 10 سبتمبر 2023.. سعر الذهب عيار 24

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 10 سبتمبر 2023.. سعر الذهب عيار 24- هبطت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الاحد بحوالي 200 دينار عراقي للغرام.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 10 سبتمبر 2023.. سعر الذهب عيار 24

عالميا، صعد الذهب نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس سجل انخفاضا أسبوعيا مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه سجل انخفاضا أسبوعيا 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 10 سبتمبر 2023.. سعر الذهب عيار 24







وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه حقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس/ آب، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع قبل الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط.

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.051 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74.011 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.641 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.555 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 47.098 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.738 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 565.183 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 61.94 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 54.20 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 46.45 دولار أمريكي.