سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023، يزداد البحث عبر محرك البحث غوغل عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالتعاملات الصباحية اليوم، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا كما جاء في تداولات صباح اليوم الاحد 10-9-2023.
وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.
ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469.87 ليرة سورية لليورو الواحد.
وفي المصرف المركزي السوري بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا 10700 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.
وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13900 ليرة للشراء و14100 ليرة للبيع مقابل 13750 ليرة للشراء و 13950 ليرة للبيع أمس.
تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.390 مليون ليرة سورية.
وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14872 ليرة للشراء و15091 ليرة للبيع مقابل 14716 ليرة للشراء و14935 ليرة للبيع أمس.
وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 516 ليرة للشراء و526 ليرة للبيع.