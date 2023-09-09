سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023، يزداد البحث عبر محرك البحث غوغل عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالتعاملات الصباحية اليوم، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا كما جاء في تداولات صباح اليوم الاحد 10-9-2023.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023

وسجل سعر الدولار ارتفاعا اليوم في سوريا أمام الليرة، فيما خفض البنك المركزي السوري سعر الليرة مجدداً ما خلق انتعاشة في السوق السوداء للعملة الخضراء .

وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469.87 ليرة سورية لليورو الواحد.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف .

وفي المصرف المركزي السوري بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا 10700 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13900 ليرة للشراء و14100 ليرة للبيع مقابل 13750 ليرة للشراء و 13950 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.390 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14872 ليرة للشراء و15091 ليرة للبيع مقابل 14716 ليرة للشراء و14935 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 516 ليرة للشراء و526 ليرة للبيع.