أسعار الذهب اليوم في الأردن الأحد 10 سبتمبر 2023 .. سعر الذهب عيار 21

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في الأردن الأحد 10 سبتمبر 2023 .. سعر الذهب عيار 21 - تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات الأحد مع نهاية العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية أمس.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الأحد 10 سبتمبر 2023 .. سعر الذهب عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.91 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.93 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.62 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.42 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.366 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.912 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 307.39 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

صعد الذهب نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس سجل انخفاضا أسبوعيا مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه سجل انخفاضا أسبوعيا 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه حقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس/ آب، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع قبل الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط.