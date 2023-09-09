خلال 24 ساعة: استمرار عمليات إطلاق النار ضد الاحتلال بالضفة

فلسطين اليوم

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" ست عمليات إطلاق نار وحالة إلقاء عبوات ناسفة، وثلاث مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في العيزرية بالقدس المحتلة ودورا القرع في رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في كفر قدّوم بقلقيلية.

وأطلق مقاومون النّار صوب قوات الاحتلال في ثلاث نقاطٍ مختلفةٍ في مدينة طولكرم، وصوب قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجز المربعة في نابلس.

وفي جنين، استهدف المقاومون جنود الاحتلال على حاجز دوتان بصلياتٍ من الرصاص، كما أطلقوا النار صوب طائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

وألقى الشّباب الثائر عبوة ناسفة محلية الصنع صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في طمون بمحافظة طوباس.