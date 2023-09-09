كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

الساعة 10:55 م|09 سبتمبر 2023
معبر رفح
معبر رفح

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

ودعت الهيئة المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشوفات للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

وشددت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

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