تظاهرة في الطيبة للمطالبة بالافراج عن الأسير وليد دقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم السبت في مدينة الطيبة للمطالبة بإطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة، وتنديدًا بسياسة الإهمال الطبي ضده.

وانطلقت مسيرة ضمن قافلة مركبات من مدين باقة الغربية ضمن الفعاليات التي تنظم بشكل أسبوعي لمساندة الأسير دقة.

وقالت سناء زوجة الأسير دقة: "هذه الوقفة رقم 18 والقافلة الـ 5، نظمنا برنامج قافلة سيارات مزين بالأعلام من باقة الغربية إلى الطيبة".

وأضافت، "مستمرون ببرامج ووقفات ونشاطات متزايدة، لا شيء جديد في صحة أبو ميلاد، كما هو وضعه مستقر ولا يزال بعيادة سجن الرملة".

وتابعت، "هو يحارب للانتقال إلى سجن آخر، لأنه لا يتلقى أي علاج فقط متابعة طبية، وهو يخضع لظروف أشبه بالعزل".

وفي كل يوم سبت، تنظم عائلة الأسير وليد دقة، وحملة المطالبة بإطلاق سراح دقة فعاليات للمطالبة بوقف سياسة الإهمال الطبي بحقه وحق باقي الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية.