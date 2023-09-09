بالصور الرابطة الإسلامية تستقبل الطالبات في الجامعة الإسلامية بمحافظة غزة

فلسطين اليوم

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طالبات الجامعة الإسلامية بغزة صباح اليوم في مدينة غزة ، و ذلك لتهنئتهن ببدء الفصل الدراسي الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤م .

وهنأت مسؤولة ملف الجامعات في القطاع الأستاذة : منال حجاج الطالبات ببدء الفصل الدراسي الجديد؛ مؤكدةً على أن الرابطة الإسلامية ستساند الطلبة طيلة مسيرتهم التعليمية وستعمل على تذليل العقبات أمامهم .

وقالت حجاج:" المثقف وهو رأس المشروع الإسلامي التحرري،ونعقد آمالنا على وعيه وإيمانه في نصرة قضيته ومنفعة مجتمعه وواجبنا في الرابطة الإسلامية توفير التسهيلات التي تمكنه من النجاح في حياته العلمية والعملية".

وتمنت منسقة ملف الجامعات في الإقليم الأستاذة أمل شلح للطلبة عاماً دراسياً محفوفاً بالنجاح و التوفيق و التميز .









